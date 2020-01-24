В Иркутской области в кадастр внесены сведения о 17 тысячах зон с особыми условиями использования территорий

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах более 17 тысяч зон с особыми условиями использования территорий.

Об этом 24 января рассказала заместитель директора Кадастровой палаты Иркутской области Евгения Бутакова. Она пояснила, что к таким зонам относятся охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ, водоохранные, зоны затопления и подтопления и другие.

Большая часть этих сведений – более 16 тысяч – об охранных зонах. Также в реестре недвижимости содержатся 30 сведений о санитарно-защитных зонах, 22 из них внесены туда в 2019 году.

Такие зоны есть, например, у профилактория «Родник» в Ангарске, нефтеперекачивающей станции ООО «Транснефть-Восток», у производственных цехов ОАО «Молоко» в Иркутске. На земельные участки, расположенные частично или полностью в границах такой зоны, накладываются ограничения использования, предусмотренные соответствующим нормативно-правовым актом.

Сейчас в реестре недвижимости содержится 59 сведений о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 38 из них внесено в 2019 году. В их числе зоны санитарной охраны водозабора глубинных вод Байкала на мысе Лиственничный в поселке Листвянка Иркутского района, хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод со скважиной 1-Э в селе Олха Шелеховского района.