Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в очереди на получение жилья стоят 26 тысяч человек без учета членов их семей.

Эта информация обнародована в докладе уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко по итогам 2018 года.

Из этих 26 тысяч человек 668 имеют право на предоставление жилья вне очереди. При этом в муниципальном жилом фонде свободно от нанимателей около 100 жилых помещений. Полностью отсутствует такой фонд в Усть-Илимске, Братске, Боханском и Жигаловском районах, несмотря на значительное число людей, стоящих в этих территориях в очереди на жилье. Так, в Усть-Илимске на учете состоит 663 нуждающихся, в Братске – 2 тысячи 546, в Боханском районе – шесть, в Жигаловском районе – 148.

Кроме того, в этих муниципальных образованиях нет жилых помещений маневренного фонда. Таким образом, сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что работа по обеспечению соблюдения жилищных прав людей на этих территориях органами местного самоуправления не осуществляется вообще, а ведение учета граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, носит формальный характер, только дающий неоправданную надежду жителям на решение их жилищных проблем, отмечено в докладе.

К уполномоченному ежегодно поступают обращения граждан, которые годами ждут своей очереди. Из-за большого количества людей это ожидание порой затягивается на десятилетия, а право людей на жилище остается нереализованным.

«При этом следует учитывать, что до настоящего времени на жилищном учете находятся граждане, поставленные на учет в соответствии с Жилищным кодексом РСФСР», – отмечено в докладе.

Так, по состоянию на 1 марта 2005 года, то есть на момент вступления в законную силу Жилищного кодекса Российской Федерации, в качестве нуждающихся в обеспечении жильем уже числилось 137 тысяч 626 человек. В большинстве обращений, поступивших к омбудсмену в 2018 году, люди выражают возмущение пассивностью властей всех уровней в решении жилищных вопросов, особенно в отношении тех, кто принят на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий еще в период СССР.