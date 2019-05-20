В Иркутской области выделять бесплатные земли будут по новому принципу

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки к ряду законопроектов одобрил комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Так, предлагается установить новый порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – публичное предложение. В этом случае многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, работники государственных и муниципальных учреждений, молодые семьи и другие категории граждан, указанные в законе, смогут получить земельный участок в муниципальных образованиях, в которых они не состоят на земельном учете и в которых отсутствует очередь.

Ко второму чтению был предложен ряд поправок, одна из которых, в частности, определяет порядок ранжирования заявителей на один и тот же участок. Устанавливается, что после размещения публичного предложения и получения заявок от желающих, муниципалитетом будут направлены соответствующие запросы о дате постановки на учет в качестве нуждающегося в земельном участке каждого заявителя.

Победителем будет признан тот, кто встал на учет ранее остальных претендентов.

– Иной порядок, когда победителем признавался бы первый заявитель, ущемлял права граждан, проживающих в отдаленных и сельских территориях, где есть технические проблемы с интернетом, мобильной связью, – отметил председатель комитета Роман Габов. Члены комитета приняли решение поддержать предложенный порядок и согласовали поправки ко второму чтению.

Также комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области».

Ряд вопросов вызвал законопроект «О внесении изменения в часть 1 статьи 9 Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области». Проектом предлагается первого июля 2019 года снять ограничение срока действия идентификационных карт.

Напомним, срок действия данных карт ранее продлевался, сначала – на полгода, затем на год. Депутат Олег Попов высказал предложение ограничить продление срока действия карт еще одним годом, и затем вернуться к вопросу эффективности данной меры контроля заготовки и транспортировки древесины. Кроме того, заместитель председателя комитета Виталий Перетолчин поинтересовался – кто несет затраты по изготовлению данных карт.

Как было озвучено, в настоящее время карты изготавливаются на условиях частно-государственного партнерства без затрат из бюджета региона. В случае же бессрочного действия карт данный механизм финансирования этого вида работ должен быть закреплен законодательно. По результатам обсуждения комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

В завершении повестки комитет согласовал вопрос «О создании временной рабочей группы для выработки правового решения с целью обеспечения реализации синхронизированного комплекса всех необходимых мероприятий, направленных на ликвидацию последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК». Возглавил рабочую группу председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Роман Габов.