В Иркутской области внесли законопроект о бесплатных землях в Центральной экозоне Байкала

Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ряд вопросов, касающихся выделения бесплатных земельных участков, обеспечения граждан лесоматериалами, подготовки к пожароопасному сезону, а также посевным работам обсудили областные парламентарии на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области под председательством Романа Габова.

Группа областных парламентариев внесла законодательную инициативу, в случае принятия которой будет снято ограничение, сужающее возможность реализации прав граждан, постоянно проживающих в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в выборе места, где им могут быть бесплатно предоставлены земельные участки в границах населенного пункта. Как пояснил председатель комитета Роман Габов, предоставление жителям области бесплатных земельных участков находится на постоянном депутатском контроле, ведется работа по совершенствованию механизма.

Также парламентарии обсудили изменения в законодательство, регулирующее вопросы заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Поправки призваны упростить механизм реализации права граждан на заготовку древесины. В частности, проектом предполагается включить в соответсвующие законы категорию пенсионеров, получающих меры соцподдержки в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами. Члены комитета рекомендовали Законодательному собранию Иркутской области принять законопроект в первом чтении и продолжить над ним работу.