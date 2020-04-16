В Иркутскую область направять 1,3 миллиарда рублей на переселение людей, пострадавших от грунтовых вод

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на переселение пострадавших от грунтовых вод. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

За счет дополнительных бюджетных ассигнований граждан с территорий, не попавших в зону затопления летом прошлого года, но пострадавших от действия грунтовых вод переселят в новое жилье. Внесены изменения в региональную программу «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. Софинансирование из областного бюджета составит 345,6 млн рублей. Изменения главного финансового документа Прибайкалья планируется внести на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии Законодательного собрания.

Врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что средства, выделяемые в 2020 году, позволят построить жилье для 556 семей. Для этого региональным министерством строительства, дорожного хозяйства и Службой заказчика Иркутской области будет осуществляться строительство государственного жилищного фонда.

– Необходимость мер федеральной поддержки для территорий, пострадавших от подтопления грунтовыми водами в 2019 году, я обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время его визита в наш регион. Правительство Российской Федерации пошло нам навстречу. В ближайшие пять лет нам предстоит расселить не менее 90 тысяч квадратных метров жилья. Первоначально приоритет – жителям Тулуна, сел Уйгат и Икей, поселка Центральные Мастерские Тулунского района, – подчеркнул врио губернатора.

Игорь Кобзев добавил, что принял решение при строительстве жилья учитывать особое условие: при расселении жилого помещения менее 30 кв. м. гражданам, пожелавшим переселяться на территории Тулунского района, будет предоставляться жилье по 33 кв. м. Уже подготовлен первый реестр из 948 жилых помещений общей площадью 41 тыс. кв. м.