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Недвижимость
30.05.2018

В Качуге предлагают построить новое здание начальной школы

Качугский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минстрою помочь властям Качугского района в проектировании нового здания начальной школы №1 в поселке Качуг. Поручение дано во время рабочей поездки главы Приангарья в район.

Как сообщает пресс-служба регправительства, здание начальной школы №1 в Качуге деревянное, одноэтажное, построено 50 лет назад. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии, отмечается прогиб чердачного перекрытия. Руководство территории и школы предлагает рассмотреть участок для строительства рядом со зданием основной школы. Если он будет соответствовать необходимым требованиям, в том числе СанПин, строительство начнется там. Вместимость здания, предварительно, составит 500 школьников.

Отмечено, чтобы приступить к работам, местные власти должны подготовить проектно-сметную документацию и направить заявку на выделение средств из областного бюджета. Софинансирование из местной казны должно составить 5% от сметной стоимости объекта.

В настоящее время в начальной школе Качуга учатся 407 детей.

Кстати, напомним, в панельном трехэтажном здании основной школы, построенном в 1986 году, с прошлого года ведется капитальный ремонт. Общий объем финансирования составляет 53,8 млн рублей, в том числе 51,1 млн – средства областного бюджета. По контракту объект должен быть сдан в августе этого года.

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