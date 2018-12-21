В Качугском районе открыли новый хоккейный корт и семейные фермы

Качугский район, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Качуг открыли новый хоккейный корт и семейную молочную ферму. Ещё одна ферма открылась в селе Анга Качугского района, сообщает пресс-служба губернатора.

Общая стоимость корта составила около 6 млн рублей: 2,76 млн рублей из областного бюджета, 2,99 млн рублей федерального бюджета и 300 тысяч рублей местное софинансирование.

На корте смогут заниматься спортом около 350 детей из посёлка Качуг и близлежащих деревень района, а также любительские команды ветеранов и молодёжи. В связи с появлением хоккейного корта в 2019 году будет рассмотрен вопрос создания в районе спортивной секции по хоккею с мячом.

Всего в 2018 году в Иркутской области по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построено и введено в эксплуатацию четыре корта и три многофункциональные спортивные площадки в Нижнеудинском, Усольском, Куйтунском, Качугском и Баяндаевском районах.

Средства на строительство молочных ферм были выделены из областного бюджета. Размер каждого гранта – 11,5 млн рублей. По словам главы КФХ, расположенного в посёлке Качуг, с участием средств гранта была построена ферма на 120 голов дойного стада, смонтировано технологическое оборудование. Кроме того, были приобретены трактор, прицепной силосный комбайн, комбикормовая установка, а также 17 голов молодняка крупного рогатого скота симментальской породы.

По информации главы КФХ из села Анга, выделенная сумма также была направлена на строительство молочной семейной фермы, покупку 17 голов молодняка крупного рогатого скота симментальской породы, приобретение и монтаж доильного оборудования и транспорта: молоковоза, двух тракторов.