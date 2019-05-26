В Куйтуне до сих пор ищут варианты со строительством виадука

Куйтунский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтуне по-прежнему не решён вопрос со строительством виадука и пешеходного перехода. Тему обсудили на заседании комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской области. Напомним, в 2018 году ЗС приняло парламентский запрос о необходимости принятия незамедлительных мер по проектированию и строительству виадука и надземного пешеходного перехода через железную дорогу в рабочем посёлке Куйтун. В обращении отмечено, что имеющийся в Куйтуне железнодорожный переезд отделяет станцию от поселка. При этом часто возникают ситуации, когда переезд оказывается закрыт на несколько часов, а иногда и дней. В таких случаях без доступа к районному центру остаются жители нескольких посёлков. Не могут своевременно прибыть на вызов автомобили скорой помощи и пожарной службы. Кроме того, в настоящее время в Куйтуне ведется строительство школы на 750 учащихся, которая будет расположена со стороны станции. В связи с этим возникает проблема своевременной доставки детей в учебное заведение. Минстрой Иркутской области для решения проблемы предложил построить объездную дорогу в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Это вариант не устроил муниципалитет, в первую очередь, из-за школьников. Как отметил мэр Куйтунского района Александр Мари, в этом случае движение к школе будет осуществляться по участку федеральной трассы с большим встречным потоком и поворотом налево. Кроме того, общая протяженность объезда составит почти 12 км, в том числе за пределы поселка, что будет накладно и для организации ежедневного подвоза учащихся, и для местных жителей, места проживания и работы которых расположены по разные стороны железной дороги. Может повыситься и стоимость проезда на общественном транспорте. Таким образом, администрация МО настаивает на проекте строительства путепровода в границах населённого пункта. Рассмотрев и обсудив все детали на заседании, комитет рекомендовал министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, администрации Куйтунского района, представителям проектной организации определить оптимальный вариант строительства виадука и пешеходного перехода. Администрации МО также необходимо внести изменения в генеральный план Куйтуна и подготовить документацию по планировке территории, проект межевания. Комитет по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области вернётся к рассмотрению этого вопроса в сентябре 2019 года. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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