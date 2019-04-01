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02.04.2019

В Куйтунском районе предприятие ЛПК возводило здание без документов

Куйтунский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе лесоперерабатывающее предприятие возводило здание без разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ООО «ИркФорест» на земельном участке, расположенном в поселке Харик, вело капитальное строительство. Оно возводило здание сушильной камеры для древесины из газобетонных блоков на ленточном монолитном фундаменте с закрытой кровлей без оформленных в установленном порядке разрешений на строительство.

В связи с грубым нарушение требований градостроительного законодательства, прокурором района вынесено постановление о возбуждении в отношении застройщика дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ – строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительства, в случае, если для осуществления строительства объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство. Заявление о привлечении застройщика к ответственности направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Решением Арбитражного суда ООО «ИркФорест» привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас строительство спорных объектов приостановлено.

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