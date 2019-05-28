В Куйтунском районе выявлены многочисленные нарушения при строительстве жилья для детей-сирот

Куйтунский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения при строительстве жилья для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по материалам проведенной проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ – халатность.

В частности, выявлены факты нарушения застройщиком сроков завершения строительства и сдачи готовых объектов капитального строительства, выполнения отделочных работ в квартирах не в полном объеме, ненадлежащего осуществления работ по проведению тепловых сетей, отсутствия работ по благоустройству придомовой территории.

В связи с этим прокуратурой района в адрес застройщика внесено представление с требованием об устранении выявленных в ходе прокурорской проверки недостатков строительства. По результатам рассмотрения представления застройщиком начаты работы по устранению допущенных в ходе строительства недостатков.

Помимо этого установлено, что строительство многоквартирных домов велось в отсутствие государственного строительного надзора, какая-либо экспертиза проектной документации не проводилась.

При наличии незавершенных застройщиком работ, предусмотренных условиями госконтрактов, с имеющимися нарушениями строительных норм и правил, администрация Куйтунского муниципального образования безосновательно выдала разрешения на ввод домов в эксплуатацию. В свою очередь, заказчиком работ (министерством имущественных отношений области) без замечаний были приняты недостроенные квартиры для дальнейшей их передачи лицам из числа детей-сирот.

Выявленные прокуратурой района нарушения требований действующего законодательства подтверждены заключениями специалистов государственного строительного надзора области и госпожнадзора.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы Куйтунского муниципального образования внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, допущенных при вводе в эксплуатацию недостроенных домов.

Кроме того, в следственные органы направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц.

По фактам нарушения требований градостроительного законодательства при возведении жилых домов прокуратурой района в адрес министра имущественных отношений области внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокуратурой района также дана оценка законности действий застройщика при выполнении условий государственных контрактов по строительству жилья для детей-сирот. Установлено, что застройщик выполнил работы, не соответствующие условиям госконтрактов и проектно-сметной документации, тем самым снизив размер фактически понесенных затрат.

Также прокуратурой района проводится проверка законности подключения многоквартирных домов к тепловым и электрическим сетям, выполнения технических условий застройщиком. Сейчас проверка продолжается, устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.