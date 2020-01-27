В Ленинском районе Иркутска планируют построить ещё одну поликлинику

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По инициативе депутата думы Иркутска по избирательному округу №1 Светланы Кузнецовой в посёлке Кирова планируется построить поликлинику. Вопрос по перспективам возведения учреждения здравоохранения на данной территории был всесторонне рассмотрен на заседании постоянной комиссии по собственности и земельным отношениям думы.

Светлана Кузнецова обратилась к комиссии с просьбой оказать содействие, чтобы администрация города ускорила работы и сократила сроки формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка под поликлинику. Если в апреле 2020 года это будет сделано, то, по словам представителей министерства здравоохранения Иркутской области, заявка успеет попасть на финансирование проектирования из регионального бюджета в этом году и имеет возможность включения в национальный проект «Здравоохранение», сообщает пресс-служба думы.

– Это значит, что в 2021 году может начаться строительство. Все зависит от того, как оперативно сработает комитет по управлению муниципальным имуществом города, – подчеркнула депутат по избирательному округу №1.

По информации представителей министерства здравоохранения, уже готово медико-техническое задание. Объект рассчитан на 400 мест. Предусмотрено детское и взрослое отделения. Заложена современная диагностическая база по оборудованию. Поликлиника станет филиалом Иркутской городской больницы №5.

– Итог многолетней работы по этому вопросу открывает новый этап. Первый пройден. Мне удалось убедить администрацию города в том, что это возможно, и нужно строить именно в поселке Кирова. Там есть все условия для этого. Главное – наличие земельного участка. Вижу поддержку со стороны министерства здравоохранения области. Есть готовность приступить к проектированию, ждут оформления земельного участка. Я как депутат, исполняя наказы избирателей, делаю все, что в моих полномочиях, и постоянно требую ускорения решения этого вопроса, – подытожила Светлана Кузнецова.

Поликлиника нужна жителям посёлков Горького, Кирова, Жилкино. Если медицинское учреждение будет построено за счет средств федерального бюджета по национальному проекту, это будет хороший пример по строительству социальных объектов в Иркутске.