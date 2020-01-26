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Недвижимость
27.01.2020

В Луговом возводят пожарное депо на четыре машины

Иркутский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Луговое Иркутского района возводят пожарное депо. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Подрядчик уже завершил работы по отсыпке площадки депо и заливке фундамента, сейчас строители устанавливают ангар. Сдача объекта планируется в июне 2020 года.

Депо будет располагаться в здании модульного типа. Возведение такой конструкции позволяет сократить стоимость проекта и сроки строительства более чем в два раза, рассказали в администрации Иркутского района.

Здание рассчитано на четыре пожарные машины. В нем будут располагаться помещения для пожарной техники с постом технического обслуживания и смотровой ямой, мастерская, башня для сушки пожарных рукавов, гараж оперативной техники, диспетчерская, караульное помещение, а также кабинеты для руководящего состава. Территорию оборудуют площадкой для парковки личного транспорта сотрудников пожарной части и складскими помещениями.

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