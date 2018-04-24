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25.04.2018

В марте в Иркутской области уменьшилась средняя цена купленных земельных участков и зданий

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»),  - В Иркутской области в марте текущего года средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков составила более 434 тыс. руб. Это несколько меньше показателей февраля, когда средняя цена приобретения одного земельного участка в Иркутской области составляла более 539 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области, средняя цена покупаемых зданий за прошедший месяц изменилась незначительно. В марте показатель составил чуть более 1,423 млн руб., тогда как в феврале средняя стоимость зданий была около 1,457 млн руб.

Средняя цена приобретения помещений по договорам купли-продажи в марте составила 1,684 млн руб. Для сравнения, в феврале этот показатель был равен 1,578 млн руб.

Средняя цена приобретения машино-мест в марте в Иркутской области превысила 773 тыс. руб. При этом в феврале средняя цена одного машино-места, приобретенного по договору купли-продажи, была немного ниже и составляла около 703 тыс. руб.

По договорам участия в долевом строительстве в марте в регионе оформлялись здания, помещения и машино-места. Средняя цена приобретения данных объектов недвижимости составляла 3,391 млн, 2,582 млн и 1,062 млн руб. соответственно.

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