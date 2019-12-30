В Нижнеудинске до сих пор не начато строительство микрорайона для жертв наводнения

Нижнеудинск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый микрорайон в Нижнеудинске, который должны возвести для пострадавших в наводнении летом 2019 года, должны сдать в октябре 2020 года. Однако строительство на объекте не начато до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В будущем микрорайоне Восточный, общей площадью 153,6 га, предполагается расселить почти шесть тысяч людей, пострадавших от наводнения. Здесь будут как индивидуальные, так и многоквартирные дома. Также запланировано строительство торгового центра с организациями общественного питания, бытового обслуживания, аптеками, культурного центра для проведения досуга, организацией дополнительного образования, библиотекой, физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом, бассейном и плоскостными сооружениями.

– Мы заехали на площадку, где планируется строительство нового микрорайона в две очереди. На сегодняшний день это пока только на бумаге. Спланировали совместное совещание с представителями районной и городской администраций, а также со всеми подрядными организациями, которые строят социальные объекты и будут строить жилье. Этот системный вопрос выносим на заседание областного правительства Иркутской области, чтобы подрядчики дали свои обязательства по выполнению задачи ввести жилые дома в эксплуатацию до октября 2020 года, – сказал врио губернатора Игорь Кобзев.

Особые претензии возникли у главы региона к подрядной организации, производящей ремонт в Нижнеудинской районной больнице, также пострадавшей от паводка.

– Здесь ситуация, считаю, просто наглая. Подрядная организация при первом моем посещении Нижнеудинска обещала, что до конца года сдаст хотя бы часть работ, за которые взялась. Но сегодня по докладу главного врача, руководства района выяснилось, что подрядчик уже несколько дней не выходит на связь. Этот вопрос мы принципиально ставим на контроль, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев поздравил с Новым годом бойцов 54 пожарно-спасательной части Нижнеудинска и поблагодарил их за участие в ликвидации последствий летнего наводнения.

– Мы определились, что в этом году сделаем проектно-сметную документацию на строительство нового здания пожарной части. Мы его сделаем центром обеспечения безопасности, где мальчишки и девчонки будут получать первичные навыки по спасательным работам. Также получим новую технику. Эти задачи выполним в течение 2020-2021 годов, о чем я получил подтверждение главы МЧС Евгения Зиничева, – рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области.