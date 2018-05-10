В областном правительстве прокомментировали ситуацию с перечислением федеральных денег на строительство школы №19 города Иркутска

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - История с затягиванием сроков строительства школы №19 в Иркутске получила продолжение. Напомним, как сообщили в мэрии, ошибка областных властей с форматом подачи документов в Казначейство России привела к задержке перечисления федерального транша на строительство школы №19. В связи с этим идёт просрочка оплаты работы подрядчика, занятого на строительстве.

Как сообщили Телеинформу в министерстве образования Иркутской области, вины областных властей тут нет:

- При заключении Соглашения о перечислении денежных средств на строительство школы №19 город Иркутск запланировал по графику первый транш федеральных средств на июль 2018 года в размере 127 млн рублей, и окончательный расчёт с подрядчиком должен быть произведен в сентябре – 350 млн рублей. Стоит отметить, что власти Иркутска в отклонение от предоставленного ими же графика платежей в конце апреля обратились в областное правительство с просьбой скорректировать график и предоставить средства раньше.

В связи с тем, что на момент заключения Соглашения о выделении средств из федерального бюджета с Министерством образования и науки Российской Федерации требование о заключении договора в электронном виде не предъявлялось, внесение изменений требует дополнительного времени. Правительством Иркутской области, принимая во внимание всю социальную важность объекта, осуществляются все меры, чтобы первый платеж был осуществлен уже в мае текущего года, - сообщили в Минобре.