В Октябрьском округе Иркутска сносят незаконные гаражи

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 170 незаконных гаражей демонтировано на территории Октябрьского округа Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках муниципального контракта в принудительном порядке на территории Октябрьского округа Иркутска демонтировано 42 металлических гаража и контейнера. Кроме этого, с начала года владельцами в добровольном порядке перенесено более 130 таких объектов.

– В случае выявления самовольно установленных металлических гаражей и контейнеров, на них размещаются уведомления о необходимости убрать данное движимое имущество и освободить самовольно занятый земельный участок. После истечения срока для добровольного переноса гаражей начинается процедура по их принудительному демонтажу, – пояснил глава округа Владимир Преловский.

Работы ведутся в соответствии с положением о порядке переноса самовольно размещенного движимого имущества в Иркутске. Муниципальный контракт заключен с МУП «Иркутскавтодор». Срок окончания – 31 октября 2018 года.