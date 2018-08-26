В поселке Алексеевск Киренского района закончено строительство ФОКа

Киренский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Алексеевск Киренского района завершены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса, возведенного в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, комиссионная приемка нового объекта намечена на 7 сентября. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.

– Сейчас в спортивно-оздоровительном комплексе идет монтаж спортивного оборудования. Совсем скоро спорткомплекс откроет свои двери для желающих заниматься физической культурой и спортом. Стоит отметить, что в высокой степени готовности находятся физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Белореченском Усольского района, в поселке Тыреть Заларинского района, в Тайшете. Хорошими темпами ведется строительство спорткомплекса на бульваре Рябикова в Иркутске, – отметил Илья Резник.

Спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Алексеевск имеет спортивный зал 26х15 метров, предназначенный для занятий групп здоровья, общефизической и атлетической подготовки, для игровых видов спорта и занятий художественной и ритмической гимнастикой. В спорткомплексе есть вспомогательные помещения: вестибюль, кабинет медсестры, комната отдыха, помещения для тренеров и администрации, душевые и др.

Общий объем финансирования строительства спортобъекта составил более 55,7 млн рублей, из них почти 53 млн рублей – средства областного бюджета, остальные – муниципального.