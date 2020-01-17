В Приангарье до 2025 года из аварийного жилья необходимо переселить более 22 тысяч человек

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2019 года по 1 сентября 2025 года из 1053 аварийных домов общей площадью 397,83 тысячи квадратных метров необходимо переселить 22,53 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Расселение должны произвести в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Общая стоимость программных мероприятий – 14,65 млрд рублей, в том числе потребность в средствах Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 13,19 млрд рублей, софинансирование за счет субъекта РФ и муниципальных образований – 1,46 млрд рублей.