В Приангарье этим летом начнут строить шесть объектов инженерной защиты

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В июне 2020 года планируется приступить к строительству шести объектов инженерной защиты в Иркутской области. Об этом сообщает иркутская дирекция «РосКапСтроя», которая ведет мониторинг и контроль над ходом исполнения федеральной программы по восстановлению региона после паводков.

По данным ведомства, в текущем году нженерные защиты начнут строить в городах Тулун и Нижнеудинск, в селе Алыгджер Нижнеудинского района, в поселках Шелехово, Шиткино, Бирюса Тайшетского района. Также будет проведен капитальный ремонт берегоукрепления в поселке Соляная Тайшетского района. Кроме того, предусмотрена реализация мероприятий по расчистке и дноуглублению пострадавших русел рек в целях увеличения пропускной способности.

По всем шести мероприятиям ведется разработка проектной документации. Заключены контракты на разработку ПСД на расчистку и дноуглубление русел рек Уда и Бирюса. Также на объектах в 2019 году выполнены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Всего программой предусмотрено строительство и восстановление 20 гидротехнических сооружений и еще шести временных дамб. Аварийно-восстановительные работы проведены на 15 из них в прошлом году после паводков. Выполнены берегоукрепительные работы некапитального характера суммарной протяженностью 24,8 км, объем обратной засыпки составил 96,3 тысячи кубометров. Помимо этого, ведется строительство инженерной защиты в селе Покровка Зиминского района.