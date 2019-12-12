В Приангарье не оплачено еще более 2000 сертификатов на жилье для пострадавших от наводнения

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 12 декабря, в Иркутской области оплачено 4786 свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья для пострадавших от летнего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.

Всего было принято 6888 заявлений от граждан. Свидетельства на получение соцвыплат выданы по 6865 заявлениям – еще 23 должны обработать специалисты. По выданным свидетельствам не оплаченными остаются 2079 сертификатов.

Как заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в настоящее время жилья приобретено на сумму 14,1 млрд рублей. Из числа оплаченных сертификатов 3972 на сумму 11,5 млрд рублей было выдано за счет средств федерального бюджета, 814 на 2,58 млрд рублей – за средства областного бюджета.

Также 406 семей оформили отказ от свидетельства, чтобы через суд увеличить состав семьи или площадь утраченного помещения. При вынесении положительного решения это позволит получить документ на большую сумму.

Семьи, которые пока не переехали в собственное жилье, проживают в пункте временного размещения (68 человек), либо снимают помещения за счет средств бюджета Иркутской области. По решению губернатора Сергея Левченко было принято соответствующее постановление правительства Иркутской области. Компенсацию в размере 12 тысяч рублей в месяц сейчас получают 948 семей. Всего же на ее оформление было подано 1056 пакетов документов.