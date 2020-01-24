В Приангарье оплатили более 6000 сертификатов на строительство жилья для пострадавших от наводения

Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области оплачены 6004 свидетельства на приобретение или строительство жилья на сумму 17,8 млрд рублей гражданам, чьи дома были утеряны либо не подлежат восстановлению из-за наводнения в Приангарье, сообщает пресс-служба губернатора.

Как пояснил и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, таким образом, новое жилье по этим сертификатам получат 16 тысяч 420 человек.

– Из 6004 свидетельств 4858 на сумму 14,2 млрд рублей оплачены из средств федерального бюджета, 1146 на 3,6 млрд рублей – из средств областной казны. Работа по выдаче и оплате документов продолжается, – подчеркнул Руслан Болотов.

По данным на 21 января 2020 года, от граждан принято 7152 заявления на предоставление социальных выплат на приобретение жилья, выдано 7135 свидетельств.