В Приангарье утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчета соцвыплат в 2019 году

Иркутская область, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Утверждена рыночная стоимость одного квадратного метра жилья для расчета размера социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности на территории Иркутской области в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба регправительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Согласно документу средняя рыночная стоимость одного квадратного метра при строительстве жилья в сельской местности составляет 22,6 тысячи рублей, при приобретении жилья – 12 тысяч рублей.

Стоимость квадратного метра определена для расчета размера социальных выплат, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы, гражданам, проживающим в сельской местности. Расчеты также касаются молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Напомним, в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» губернатор региона Сергей Левченко вручил 176 сертификатов на строительство жилья.