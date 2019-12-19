В Приангарье оплатили 5000-й сертификат на получение свидетельств на покупку жилья пострадавшим от наводнения

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В затопленных районах Иркутской области, по данным на 18 декабря, подано 7010 заявлений от граждан на получение свидетельств на приобретение жилья взамен утраченного, 6990 свидетельств выдано, 17 декабря был оплачен пятитысячный сертификат, сообщает пресс-служба регправительства.

– Общая сумма, направленная на эти цели, составила 14, 9 млрд рублей,– доложил на первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ликвидации последствий ЧС ее председатель, и.о. первого заместителя председателя правительства региона Владимир Дорофеев.

Он подчеркнул, что работа по исполнению задач, поставленных главой региона перед рабочей группой, будет продолжена. Он также пояснил, что сейчас программа по ликвидации последствий летнего паводка корректируется. Известно, что она будет разбита на три этапа. Срок исполнения первого этапа – 1 августа 2020 года, второй этап нужно завершить до 1 августа 2021 года, а к 1 августа 2022 года работы должны быть полностью завершены.

Напомним, межведомственная рабочая группа по ликвидации последствий ЧС была создана по поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Оперативный штаб правительства региона начал свою работу в Тулуне. Сегодня, 19 декабря, участники совещания обсудили первоочередные задачи, поставленные главой региона, и способы их достижения в кратчайшие сроки.

Среди задач, поставленных врио губернатора, – восстановление в полном объеме жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе, объектов, необходимых для прохождения безаварийного отопительного периода, исполнение графика строительства новых объектов жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры. По словам Игоря Кобзева, вопрос соблюдения социальных гарантий наименее защищенных слоев населения – людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и многодетных семей будет взят на особый контроль.