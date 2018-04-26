В Рабочем на месте старой котельной планируют построить жильё

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В уставный капитал АО «УКС города Иркутска» внесли три нежилых здания по улице Култукская, 1 в предместье Рабочее. Это территория неработающей ныне котельной, на её месте планируется построить жилые дома. Об этом стало известно на заседании думы Иркутска 26 апреля.

Площадь зданий, переданных в уставный капитал УКСа, составляет 585,3 кв.м., 2 тыс. 503 кв. м. и 171,6 кв.м. К ним прилагается земельный участок на 7 тыс. 548 кв. м, а также обширный список движимого имущества, рассказала заммэра- глава комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

У руководства УКСа уже есть свои планы на эту территорию. По словам гендиректора предприятия Евгения Савченко, на участке можно разместить около 1,5 тысяч кв. м. нежилых помещений, больше 20 тысяч кв. м. квартир, а также подземный и наземный паркинги.

– Идея концепции в том, чтобы сформировать в Иркутске новый вид застройки. То есть машины будут располагаться в подземной части, а на наземной – благоустройство. Это будет территория, где можно гулять и отдыхать, – сказал Евгений Савченко.

Для строительства нового жилого района старые здания планируется снести. В новостройки предполагается заселить жильцов бараков, которые находятся рядом с этой территорией. Также при продаже жилья планируется получить не менее 118 млн рублей в бюджет города. На эти средства администрация сможет приобрести квартиры, построить детсады или другие объекты.

Проект планируется подготовить уже в 2018 году, начать стройку в 2019 году и завершить её к 2021.