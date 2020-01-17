В реестр недвижимости внесены сведения о нескольких особо охраняемых природных территориях Иркутской области

Иркутская область, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), – В 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости внесено 17 сведений об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), на которых расположены памятники природы регионального значения.

Большинство природных объектов, в отношении которых установлены ООПТ, расположены на территории Нижнеудинского района, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Иркутской области. В их числе один из самых красивых водопадов в регионе – Уковский, водные памятники природы – «Гутарские водопады», «Удинские пороги». Также здесь есть памятники геологического и спелеологического характера – «Нижнеудинские пещеры», «Пещера Светлая», «Пещера Спиринская», «Пещера «Зимняя сказка», «Карстовый колодец «Восьмое марта». В этом же муниципальном образовании в реестр недвижимости включена ООПТ «Черно-Бирюсинский источник», вода в котором аналогична по химическому составу углекислым водам месторождений Дарасуна и кисловодского Нарзана.

В Ольхонском районе ООПТ признаны «Водопад на реке Заворотницкой», «Водопад на реке Безымянной», «Остров Борокчин». В Шелеховском районе – «Утес «Шаманский», расположенный в поселке Шаманка.

Памятник «Проявление фигурных камней на реке Кастарма» особенно примечательный – камни пользуются особой популярностью, а у местного населения считаются оберегами. «Писаница у Миллионного порога», «Петроглифы у деревни Куртун», «Петроглифы у реки Куртун», представляют собой наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой, и имеют историческое значение. «Петроглифы у деревни Куртун» и «Петроглифы у реки Куртун» – наскальные изображения раннего периода железного века, вопрос о датировке Писаницы у Миллионного порога еще остается открытым.

– Особый режим памятников природы регламентируется федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и устанавливается для сохранения уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, – поясняет эксперт Кадастровой палаты Иркутской области Мария Устинская.