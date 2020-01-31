В реестре недвижимости скорректирована кадастровая стоимость земель промышленности Иркутской области

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В январе 2020 года в реестре недвижимости скорректированы данные по кадастровой стоимости шести земельных участков в Иркутской области, относящихся к землям промышленности. Кадастровая стоимость участков снижена в среднем в 1,8 раза.

В Кадастровой палате региона пояснили, что речь идет о землях, занимаемых промышленными площадками предприятий по производству строительных материалов, добыче полезных ископаемых, деревоперерабатывающими предприятиями, а также об участках под автозаправочными станциями и территориях энергоснабжающих организаций. За прошедший год правительством региона утверждены изменения кадастровой стоимости около 400 таких земельных участков.

Согласно закону о государственной кадастровой оценке, изменения кадастровой стоимости допускаются только в сторону уменьшения. Так, наибольшее количество земельных участков – более 100 – расположены в Тулунском районе, их кадастровая стоимость уменьшена в 2,8 раза. Стоимость 80 земельных участков Черемховского района уменьшилась в 3,4 раза, кроме того, в 2 раза уменьшена кадастровая стоимость 45 земельных участков вблизи Саянска.