В рейтинг экономически эффективной проектной документации РФ включили ПСД крытого катка в Иркутске

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проектную документацию на строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в иркутском микрорайоне Университетский включили в реестр экономически эффективной проектной документации России, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким, этот реестр составляет министерство строительства Российской Федерации для более эффективного ведения градостроительной политики в регионах. Практика повторного использования экономически эффективной проектной документации позволяет муниципалитетам значительно экономить затраты, сокращать сроки на проектирование и строительство, а также на прохождение экспертиз.

К слову, в федеральный реестр включены и другие социальные объекты, которые возведены в Иркутске за последние три года. В частности, для реализации на территории России рекомендованы типовые документы на строительство детских садов, которые возведены и еще строятся на улицах Бурденко, Зимняя, Сосновая, в переулке 20-й Советский, а также общеобразовательных школ №19 и в микрорайоне Лесной. Ранее в реестр экономически эффективной проектной документации вошел проект строительства школы в микрорайоне «Эволюция».

– Иркутск хорошо зарекомендовал себя в разработке и реализации проектов строительства социальных объектов. По нашим документам возводятся учреждения не только в Иркутской области, но и за ее пределами. Типовые проекты удобны и экономичны, – отметил заммэра.