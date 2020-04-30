В селе Талая Тайшетского района построят новую школу и отремонтируют ФАП

Тайшетский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава региона Игорь Кобзев 4 мая посетил ряд социальных объектов в селе Талая Тайшетского района.

Первый – средняя школа, которая сильно пострадала во время прошлогоднего наводнения. Летом специалисты вскрывали полы, сушили помещение. Учебный год был начат вовремя, 1 сентября. Тогда же было принято решение о возведении нового здания в безопасном месте.

Строительство новой школы включено в план-график восстановления инфраструктуры в территориях, пострадавших от наводнения. В этом году будет проведено проектирование, в следующем начато строительство. В школе учится 48 детей, 13 посещают расположенный в ней детский сад. Планируется построить здание на 80 мест, способное принять 60 школьников и 20 дошкольников, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фельдшерско-акушерский пункт, построенный в 2018 году – проблемный объект. У подрядчика его приобрело министерство строительства, дорожного хозяйства, передав затем Тайшетской районной больнице. Однако вскоре выявились проблемы, допущенные при строительстве – некачественно сделана отмостка, под фундамент попадает вода, протекает кровля. Кроме того, проектом не предусмотрена скважина.

Собственник многократно обращался к строителям для выполнения гарантийных обязательств, но решить вопросы так и не удалось – притом, что гарантийные обязательства истекают уже в этом году. Игорь Кобзев дал поручение срочно разобраться в данном вопросе.