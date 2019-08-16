В Шелеховском районе обследуют более двух тысяч домов, пострадавших от наводнения

Шелеховский район, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе обследуют 2057 домов и участков, пострадавших от подтопления в результате продолжительных ливневых дождей.

Эта цифра была озвучена в минувший вторник на рабочем совещании в администрации района по вопросам возмещения ущерба пострадавшим гражданам, сообщает пресс-служба местной власти.

Только в СНТ Шелехова проверят 1088 жилых домов и участков, расположенных вдоль реки Олха. Ко вторнику обследовано 377 из них, работа продолжается. Участники совещания отметили: подготовка документов осложняется тем, что часть пострадавших не прописана по этим адресам, хотя фактически там проживают. Им необходимо получить подтверждающие документы через суд.

В Большелугском муниципальном образовании в зону подтопления попало 324 дома и участка. Обследовано – 103. Здесь так же проверяется состояние жилья, приусадебных участков, составляются документы на материальное возмещение в связи с частичной утратой имущества или с нарушением жизнедеятельности. Производятся единовременные выплаты. Местный резервный фонд израсходован уже полностью. Кто-то отказывается заполнять документы, считая, что выплаты не велики, а вот с оформлением документов много мороки.

В Олхинском поселении в зону подтопления попало 263 дома из категории «жилая застройка». Обследован весь подтопленный участок. Разрушений зданий и сооружений нет. На возмещение ущерба подано 76 заявлений, на материальную помощь -110.

Меньше всех пострадали жители Подкаменной. Здесь комиссия побывала во всех пяти домах и на участках, в Шаманском поселении – в девяти домах и на 52 участках в СНТ. Со всеми проведена работа.

Председатель собрания – первый заместитель мэра района Сергей Краснов подчеркнул, что к 20 августа вся работа по обследованию, по помощи в оформлении документов должна быть завершена. Полученные данные необходимо направить в главные управления МВД и МЧС. Оказать помощь обязательно каждому обратившемуся. А предложить ее – каждому пострадавшему.

Потоки воды размыли септики, разнесли по территории грязь и отходы. Для предупреждения возможных инфекций необходимо провести дезинфекционные мероприятия. А потому главам поселений совместно с ответственными лицами администрации района следует оперативно выделить место для хранения дезинфекторов и обеспечить их выдачу в поселения. Эта работа будет проводиться совместно с управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.

Реки в районе продолжают вести себя неспокойно. По прогнозам ожидается повышение уровня воды, хотя и не столь критичное, как это было в конце июля. Поэтому единой диспетчерской службе дано поручение продолжать оперативный мониторинг состояния водных объектов и информацию о сложившейся ситуации предоставлять ежедневно.