В Слюдянке через суд требуют закрыть три опасных здания

Слюдянка, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке прокуратура через суд требует запретить эксплуатацию зданий «Дома торговли», здания кафе «Пиццерия», здания торгового центра «Прикид» до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Исковые заявления приняты к производству, назначены судебные заседания.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые.

в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые. В Иркутской области проверке подлежат, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Из проверенных уже объектов в половине нашли нарушения. Торговые центры закрывают до сих пор.