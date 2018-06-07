|Недвижимость
|08.06.2018
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В Слюдянке через суд требуют закрыть три опасных здания
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Слюдянка, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке прокуратура через суд требует запретить эксплуатацию зданий «Дома торговли», здания кафе «Пиццерия», здания торгового центра «Прикид» до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Исковые заявления приняты к производству, назначены судебные заседания.
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