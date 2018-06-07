ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Недвижимость
08.06.2018

В Слюдянке через суд требуют закрыть три опасных здания

Слюдянка, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке прокуратура через суд требует запретить эксплуатацию зданий «Дома торговли», здания кафе «Пиццерия», здания торгового  центра «Прикид» до устранения нарушений требований законодательства о  пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Исковые заявления приняты к производству, назначены судебные заседания.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске