В совете директоров «УКСа Иркутска» предложили увеличить число депутатов

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Число членов совета директоров «УКСа Иркутска» необходимо увеличить до шести человек и половину мест отдать депутатам думы. Пока в нём работает только один народный избранник – Ирина Ежова. Решение приняли на депутатских слушаниях 29 мая. Как рассказал директор предприятия Александр Бурлаков, сейчас в работе УКСа – два социальных объекта и несколько жилых домов. Так, ускоренными темпами строить школа в Лесном: по контракту её должны сдать в 2020 году, но задача стоит открыть учреждение уже 1 сентября 2019 года. Сейчас уже полностью готов каркас здания, идут отделочные и сантехнические работы. Возводится детский садик на улице Зимняя в микрорайоне Первомайский. Кстати, как пояснил Александр Бурлаков, сейчас правоохранители занимаются ситуацией с недавней забастовкой рабочих, которые требовали выдать зарплату. Органы правопорядка усматривают в ситуации признаки мошенничества со стороны субподрядчика. УКС Иркутска перечислил все необходимые средства, но до рабочих деньги не дошли, по всей вероятности, именно от субподрядчика. В сфере жилищного строительства УКС работает над несколькими блок-секциями в жилищных комплексах «Эволюция» в микрорайоне Ново-Ленино и «Предместье» на улице Баррикад, а также над домом «На Невского». Часть объектов планируют сдать в эксплуатацию уже летом 2019 года, некоторые – в 2020 году, ещё несколько – в 2022 году. Всего застройщик заключил 762 договоров долевого участия на 1 млрд 647 млн рублей. На достройку объектов в этом году необходимо 300 млн рублей, ещё 42 млн рублей – на следующие периоды. Есть опасения, что из-за изменений в федеральном законодательстве УКСу не сможет возводить новое жильё. Это связано с тем, что с 1 июля застройщик должны перейти на эскроу-счета. Помимо прочего, новая система 15-процентные вложения в стройку собственных средств компаний. – Сейчас при сохранении объёмов строительства в 35 тысяч квадратных метров в год при себестоимости в 45 тысяч рублей за «квадрат» и среднем трёхлетнем сроке реализации проектов, расчётная потребность собственных оборотных средств составляет 700 млн рублей. Наш уставной капитал составляет 343 млн рублей и без его увеличения работа по договорам долевого участия не представляется возможным, – говорит Александр Бурлаков. Тем не менее, говорит заммэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким, сейчас обсуждается вопрос о том, как помочь предприятию. Возможно, нужно увеличить уставный капитал УКСа, чтобы он смог и дальше строить жильё. Депутатов интересовали разные стороны хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, в числе которых – порядок авансирования подрядчиков на строительстве социальных объектов, рентабельность таких строек. Особое внимание уделили площадкам, переданных УКСу под развитие застроенных территорий. Сейчас в работе предприятия находится одна площадка – по улице Лыткина. По информации Александра Бурлакова, здесь уже расселены и снесены два аварийных дома, окончание строительство нового жилого объекта планируется к 2022 году. Тем не менее, как отметил депутат Григорий Резников, в распоряжении УКСа находится в целом около 10 привлекательных незадействованных участков, по которым у предприятия нет никаких планов. Депутат Дмитрий Ружников поддержал тему, заметив, что возможно, площадки нужно отдать другим предприятиям, которые смогут их развивать. Александр Ким поспешил развеять слухи о том, что УКС намерены некоторые из площадок продать. Речь, в первую очередь, шла про участок по улице Култукская, где сейчас находится котельная. Здесь планировалось построить социальное жильё. Вместе с тем, сказал заммэра, УКС за все участки несёт расходы по налоговым платежам. – Если такое количество площадок для вас обременительно, сейчас существует риск, что вы не войдете в законодательство, не найдете 360 миллионов рублей (речь идёт о переходе на счета эскроу – прим. ред.)? Участки будут проданы ради наполнения уставного капитала предприятия. А если сейчас банкротство выйдет? Мы просто лишимся муниципального имущества. Мы не хотим в этом участвовать, – заявил председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв. Как вариант консенсуса Александр Ким предложил рассмотреть вопрос о передаче некоторых участков обратно на баланс муниципалитета. Это стало одной из рекомендаций, которые дума Иркутска направит в адрес мэра областного центра Дмитрия Бердникова. Кроме того, депутаты настаивают на проверке УКСа контрольно-счётной палатой с учётом акцентов, расставленных народными избранниками на слушаниях. Что касается расширения депутатского представительства в совете директоров предприятия, то, по мнению народных избранников, это поможет им более тщательно следить за ситуацией на важном для города предприятии. Алекснадр Ким на это заметил, что для воплощения инициативы депутатов в жизнь никаких препятствий нет, мэрия готова на этот шаг пойти. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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