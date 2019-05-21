В Тайшет по проблемному «сиротскому» дому направили комиссию Стройнадзора

Тайшет, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил детально разобраться в ситуации по дому для детей-сирот в Тайшете. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Мэр Тайшетского МО Александр Заика сообщил, что, поскольку проблемный дом трехэтажный, при возведении за ним не требовалось строительного надзора. Акт ввода в эксплуатацию был подписан местной администрацией в 2016 году после визуального осмотра здания и проверки работы коммуникаций. Была найдена управляющая компания, которая обслуживала дом в течение полугода. Однако из-за низкой собираемости коммунальных платежей (около 30%) компания отказалась обслуживать здание в дальнейшем. Имели место случаи демонтажа оборудования жильцами дома. В 2017 и 2018 годах управляющая компания подобрана не была. Сейчас такая организация найдена, она готова приступить к обслуживанию дома.

– Совместно с прокуратурой министерством имущественных отношений Иркутской области была проведена работа по повышению собираемости платежей. Также еще в 2018 году министерство имущества Иркутской области обратилось в Арбитражный суд по поводу нарушений, допущенных застройщиком. Арбитражный суд вынес решение в пользу Минимущества. Застройщик обязан все недоделки устранить за свой счет. Решение пока не вступило в законную силу, оно обжалуется в апелляционной инстанции. 23 мая будет слушаться апелляционная жалоба, – отметил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов доложил, что в 2016 году по требованию прокуратуры ведомство проводило осмотр проблемного объекта. Тогда было выявлено 11 нарушений. В 2018 году при повторном осмотре с учетом трехлетней эксплуатации дома нарушений стало больше 20.

– Согласно поручению губернатора в Тайшете работает комиссия Стройнадзора. Прошу оперативно доложить о результатах проверки. Нужно установить: недостатки возникли при строительстве или же в процессе эксплуатации. Также прошу подготовить обращения в правоохранительные органы, чтобы разобраться действительно ли были факты хищения имущества дома, – сказал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Он поручил администрации муниципального образования скоординировать работу всех служб, которые сейчас разбираются в ситуации. Кроме того, поручено провести техническую инвентаризацию дома и установить, все ли проживающие в нем имеют на это право. Министерству имущественных отношений и службе государственного строительного надзора Иркутской области необходимо провести проверку всех подобных проблемных объектов на территории региона.

Напомним, президенту России Владимиру Путину 16 мая на встрече региональных журналистов в рамках медиафорума ОНФ в Сочи рассказали о проблеме с жильём у детей-сирот в Тайшете. Ему продемонстрировали сюжет программы «Вести-Иркутск» годичной давности. На кадрах видно, что «сиротское» жильё находится в удручающем состоянии, при этом дом никто не обслуживает. Автор сюжета Игорь Пиханов рассказал Владимиру Путину, что за год ситуация не изменилась, а, по словам, жильцов наоборот ухудшилась.