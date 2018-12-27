|Недвижимость
|27.12.2018
|
В Тайшетском районе конструкции нескольких детсадов и школ обязали усилить через суд
|
Тайшетский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Тайшетского района через суд обязали усилить конструкции нескольких школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее эксперты провели инженерно-технические экспертные обследования и выявили ограничено работоспособное техническое состояние отдельных несущих конструкций зданий:
По результатам обследований экспертом сделан вывод о необходимости выполнения ремонтно-строительных работ для дальнейшей нормальной эксплуатации зданий.
Для устранения нарушений закона Тайшетским межрайонным прокурором в суд предъявлены исковые заявления к образовательным организациям и администрации Тайшетского района, которые удовлетворены в полном объеме, установлены сроки для добровольного устранения нарушений – до 31 декабря 2019 года.
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram