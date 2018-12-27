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27.12.2018

В Тайшетском районе конструкции нескольких детсадов и школ обязали усилить через суд

Тайшетский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию Тайшетского района через суд обязали усилить конструкции нескольких школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее эксперты провели инженерно-технические экспертные обследования и выявили ограничено работоспособное техническое состояние отдельных несущих конструкций зданий:

  • СОШ № 10 Бирюсинска,
  • Соляновской СОШ,
  • Невельской ООШ,
  • детского сада № 5 Тайшета,
  • детского сада № 2 Бирюсинска,
  • Шелаевского детского сада,
  • Шиткинского детского сада «Петушок»,
  • Борисовского детского сада,
  • Староакульшетской ООШ,
  • Новобирюсинской СОШ,
  • Новобирюсинского детского сада «Солнышко»,
  • Тамтачетской СОШ.

По результатам обследований экспертом сделан вывод о необходимости выполнения ремонтно-строительных работ для дальнейшей нормальной эксплуатации зданий.

Для устранения нарушений закона Тайшетским межрайонным прокурором в суд предъявлены исковые заявления к образовательным организациям и администрации Тайшетского района, которые удовлетворены в полном объеме, установлены сроки для добровольного устранения нарушений – до 31 декабря 2019 года.

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