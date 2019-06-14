В центре Черемхово на месте старого деревянного детсада намерены построить новый

Черемхово, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области выступят за включение строительства нового детского сада в центре Черемхово в областную государственную программу «Развитие образования» на 2019-2024 годы. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол по итогам посещение детского сада № 10 «Теремок», сообщает пресс-служба ЗС.

Как рассказал мэр города Вадим Семёнов, сегодня в центре Черемхово нет нового современного детского сада, а также нет свободного земельного участка для его строительства. Вместе с тем, потребность в новом учреждении дошкольного образования есть. Выходом из ситуации может стать строительство нового здания на месте существующего деревянного детсада 1936 года постройки.

– Это здание не соответствует ни каким современным требованиям, – отметил Сергей Сокол, после осмотра детского сада. – Но мы увидели, что, несмотря на износ здания, коллектив учреждения старается поддерживать его в порядке – облагорожена территория, чисто и уютно внутри, делается все для того, чтобы ребятишкам было комфортно и они получали необходимые знания и навыки. Такой коллектив заслуживает уважения и того, чтобы продолжить работать в новом, полностью укомплектованном учреждении.

По словам мэра Черемхово, в настоящее время ведутся предпроектные работы по размещению здания. Ориентировочная сметная стоимость объекта – 95 млн рублей.

– Президент страны поручил к 2021 году ликвидировать на 100% очередность в детские сады, особенно это актуально для детей ясельного возраста. Нам важно включить строительство этого значимого для города объекта в областной бюджет, – подытожил Сергей Сокол.

Напомним, участие в рабочей поездке 14 июня также приняли вице-спикер областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова.