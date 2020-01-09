В Центре по хоккею с мячом в Иркутске ведется чистовая отделка и монтаж инженерных систем

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 10 января посетил строительную площадку Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как доложил генеральный подрядчик, каркас здания полностью готов, кровельные работы закончены. Сейчас завершаются работы над фасадной частью – выполняется чистовая облицовка. Во внутренних помещениях ведется чистовая отделка. Особо внимание уделяется инженерным системам, система пожаротушения в ближайшее время уже будет тестироваться. В конце февраля произведут тестовую заливку льда.

Работы на объекте велись все праздничные дни, в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в две смены работает около 900 человек.

– Мы сегодня договорились с подрядной организацией об увеличении количества людей. Также необходимо провести комплексное тестирование на безопасность. Все основные вопросы мы обсудим на оргкомитете по подготовке Чемпионата мира по хоккею с мячом 20 января, в том числе и с представителями правоохранительных органов, – отметил Игорь Кобзев.