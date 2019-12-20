В Тулуне из-за грунтовых вод подтопило около 300 домов вне зоны наводнения

Тулун, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Высокий уровень напряженности в Тулуне у жителей территорий, которые не входят в зону наводнения. Из-за проливных дождей часть домов разрушаются из-за высокого уровня грунтовых вод. Вода до сих пор стоит в подвалах, по стенам идет грибок. По предварительным оценкам в Тулуне около 300 таких домов.

Как сообщает пресс-служба регправительства, на встрече с жильцами этих домов врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что помощь будет оказана.

– Жителям территорий, которые не входят в зону затопления, дать свидетельства на приобретение жилья как пострадавшим от наводнения невозможно. Но проблема есть. Люди просят, требуют, чтобы решения по ним тоже были приняты. До 15 января мы планируем провести обследование, заактировать и сделать так называемый срез, где будет указан формат домов: аварийные и те, где близко подходят грунтовые воды. Мы сделаем водоотведение, посмотрим возможные проектные решения и будет принимать областную программу, чтобы сделать проживание людей безопасным, – сказал Игорь Кобзев.

Также во время рабочей поездки врио губернатора посетил пункт длительного пребывания, где сейчас проживает 53 человека. Отметим, после наводнения в пострадавших районах было создано 17 таких пунктов, в них проживали 1723 человека.

– В пунктах длительного пребывания осталось немного людей. Мы договорились, что мы делаем график их постепенного переселения, ведь многие уже приобрели или приобретают жилье. Процесс трудный, но, я думаю, мы решим его до весны, – отметил Игорь Кобзев. – Мы создали межведомственный оперативный штаб, он должен координировать работу муниципалитетов, работать с обращениями граждан. Открываем приемную губернатора, где уже расписаны часы приема.