В Тулуне уже 10 лет не могут достроить два корпуса детсада «Лучик»

Тулун, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне 10 лет недостроенными стоят два корпуса детсада «Лучик». ПСД на завершение работ сейчас проходит государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пока что в «Лучике» дети размещаются в одном корпусе. Спикер ЗС Сергей Брилка отметил, что стоит подумать над тем, чтобы в детсаду после достройки разместились ясли-сад.

Также председатель Заксобрания посетил детсад «Гармония». Благодаря «Народным инициативам» в двух корпусах учреждения за счёт средств проекта проводят замену окон – до 1 сентября 2018 года эти работы планируют завершить.

Кроме того, приобретено и установлено новое игровое и спортивное прогулочное оборудование, уличные теневые навесы на сумму 4,8 млн рублей. Как рассказала заведующая «Гармонией» Марина Кузьмина, педагоги ставят перед собой задачу дать детям нечто большее, чем просто присмотр и уход, в частности, сделан упор на дополнительное образование детей. Новое оборудование в этом процессе также активно задействовано.

Сергей Брилка отметил широкую направленность дополнительного образования в детском учреждении: «Помимо привычных занятий музыкой или вокалом с детьми занимаются информатикой, знакомят с робототехникой. Это очень важно, чтобы и педагоги, и их воспитанники шли в ногу со временем. У ребенка должен быть сформирован познавательный интерес и здесь воспитатели прикладывают к этому максимум усилий».