В Усолье-Сибирском запретили эксплуатировать торговый центр «Пятачок»

Усолье-Сибирское, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приостановил эксплуатацию здания торгового центра «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Этот торговый центр находится на проспекте Космонавтов. Прокурорская проверка ранее выявила нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки ТРЦ начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты несколько торговых центров. Это ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People» в Иркутске и ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте. Сейчас под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.

В свою очередь, председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. По его мнению, такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске. Так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы – а это, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Кроме того, приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя.