|Недвижимость
|11.10.2018
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В Усть-Куте по решению суда закрыли вход на опасный долгострой
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Усть-Кут, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутский городской суд обязал местную администрацию установить вокруг объекта незавершенного строительства – спортивно-оздоровительного центра в центре города – ограждение и ограничить доступ населения на опасную территорию.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, ранее на стройке играли дети и подростки, и во время игр случались чрезвычайные ситуации. В результате периметр участка был огорожен забором из профлиста, окна и дверные проемы заколочены.
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