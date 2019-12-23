В Усть-Ордынском Бурятском округе подвели итоги 2019 года

УОБО, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Кутулик Аларского района 28 декабря планируется сдача 24-квартирного жилого дома для медицинских работников. Об этом рассказал временно и.о. заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Анатолий Прокопьев, подводя итоги 2019 года. – В уходящем году был сдан и принят в эксплуатацию большой больничный комплекс в Боханском районе. Объект строился в рамках исполнения указа президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Сегодня больница вышла на заданные мощности, – напомнил Анатолий Прокопьев. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, строительство зданий для ОГБУЗ «Боханская районная больница» началось в 2006 году с разбивкой на два пусковых комплекса (поликлиника на 200 посещений в смену, стационар на 155 коек). В связи с ограниченными возможностями бюджета Иркутской области финансирование строительства с 2014 года было приостановлено и возобновлено только в 2016 году. Единственный объект, который строился в рамках указа президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», но пока остается не завершенным, – это Дом спорта в поселке Усть-Ордынский. Однако все проектные работы по данному объекту проведены, деньги на строительство заложены в областном бюджете. Кроме того, планируется привлечь средства из федеральной казны на завершение строительства. В настоящее время продолжается по плану возведение здания для Баяндаевской средней школы и школы в поселке Целинный Нукутского района. В 2019 году построены спортивный зал в селе Нагалык Баяндаевского района и Дом культуры в поселке Забитуй Аларского района, завершается возведение Дома культуры в селе Ирхидей и продолжается строительство учреждений культуры в селе Ново-Ленино Осинского района, селе Тараса Боханского района и селе Нукуты Нукутского района. – В 2020 году надеемся начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кутулике Аларского района. А в селе Апхульта этого же района уже готов к открытию спортивный комплекс, – отметил врио замгубернатора. В этом году планируется сдача школы-детского сада в деревне Ныгда Аларского района, в нескольких школах округа проведен капитальный ремонт. Однако на территории УОБО есть потребность в строительстве еще 18 школ, так как демографическая ситуация в округе улучшается, при этом некоторые имеющиеся здания образовательных учреждений устарели физически или по разным причинам их нет вообще, и дети занимаются в приспособленных помещениях. Также Анатолий Прокопьев подчеркнул, что принятие в этом году целевой программы по сохранению и развитию бурятского языка принесло свои результаты. Количество школ, в которых дети изучают бурятский язык, выросло до 77, преподавание родного языка ведется также в 49 детских садах округа. А факультативно в школах Усть-Ордынского Бурятского округа теперь изучаются татарский и польский языки. – Трудным с точки зрения природно-климатических условий выдался уходящий год для аграриев округа, но завершили мы его с хорошими показателями. Намолотили 234 тысячи тонн зерновых, а это 30% от областных показателей, обеспечили себя кормами. 42% общего поголовья крупно-рогатого скота находится в Усть-Ордынском Бурятском округе, работают 52 семейных животноводческих фермы, – рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО. Анатолий Прокопьев отметил, что задачи на будущий год в сельском хозяйстве – расширять производство, переработку сельхозпродукции, обеспечивать учреждения социальной сферы собственными продуктами питания, активнее участвовать в грантах на строительство семейных ферм. Их открытие, по мнению врио руководителя администрации УОБО, закрепляет человека на малой родине. – Наш округ национальный и самобытный, у нас богатая культурная жизнь. Мы готовимся к проведению в следующем году на нашей территории фестиваля славянской культуры, этнофестиваля конной культуры. Готовимся также к участию в Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», который в 2020 году пройдет в Агинском Бурятском округе в Забайкальском крае, – поделился планами Анатолий Прокопьев. Врио главы УОБО также отметил, что в уходящем году был отремонтирован Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа, началось строительство Национальной библиотеки имени Хангалова в поселке Усть-Ордынский. Особое внимание Анатолий Прокопьев обратил на то, что районы УОБО готовятся к празднованию юбилея Победы. К этому событию в округе приурочена акция «75-летию Победы – 75 добрых дел». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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