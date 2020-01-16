В Усть-Ордынском строят новое здание для Национальной библиотеки

Эхирит-Булалагсткий район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района в ноябре 2020 года сдадут в эксплуатацию новое здание Национальной библиотеки имени Хангалова. Сейчас объект находится на нулевом цикле. Об этом стало известно 14 января во время визита врио губернатора региона Игоря Кобзева в Эхирит-Булагатский район.

Национальную библиотеку в Усть-Ордынском основали в 1946 году, на сегодня её фонды составляют около 87 тысяч экземпляров. Однако здание, в котором она располагалась до 2017 года, было аварийным. В связи с этим было решено строить новое. На время строительства учреждение разместили в приспособленном помещении.

Новое здание будет трёхэтажным и займёт площадь 3,5 тысячи квадратных метров. В нём также расположат ещё два областных учреждения – Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества и Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов.

Игорь Кобзев, кроме того, предложил найти возможность разместить рядом с библиотекой и Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», который сейчас находится в стеснённых условиях. Это создало бы культурный комплекс в связке с библиотекой и национальными центрами.

Ансамбль «Степные напевы» – профессиональный творческий коллектив, который представляет и популяризирует самобытную культуру бурят Прибайкалья. Творческий коллектив не раз становился лауреатом российских и зарубежных фольклорных фестивалей, побывал на гастролях практически во всех регионах страны, известен и за пределами России. С 2012 года ансамбль размещается в арендуемом здании, коллективу требуется собственная сценическая площадка и репетиционные залы.