В Заксобрании Иркутской области создали рабочую группу по жилью для сирот

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области создана рабочая группа по контролю за ходом реализации мероприятий по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Рабочая группа сформирована по поручению спикера областного парламента Сергея Сокола по итогам рабочей поездки в Шелехов, откуда поступали многочисленные жалобы на качество жилья, построенного для детей сирот. Впрочем, Служба государственного жилищного надзора Иркутской области не нашла серьёзных нарушений при осмотре этих домов.

Вопрос о создании рабочей группы был рассмотрен на заседании комитета по социально-культурному законодательству. Руководителем рабочей группы стал вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров.

Также в ее состав включены:

заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Носенко ;

; председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова ;

; председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов ;

; заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных ;

; председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Лариса Егорова ;

; председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев.

Кроме того, в составе группы находятся исполнительный директор Ассоциация муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская, а также представители министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства имущественных отношений Иркутской области и общественных организаций.

Кстати, напомним, президенту России Владимиру Путину 16 мая на встрече региональных журналистов в рамках медиафорума ОНФ в Сочи рассказали о проблеме с жильём у детей-сирот в Тайшете. Глава государства отметил, что этот конкретный случай «наверняка криминальный, мы с ним поразбираемся».

Кроме того, жалобы поступали и из Ангарска, где «сиротские» квартиры порой оказываются непригодны для жизни. Недавняя проверка общественников выявила, что в них перемерзают стояки отопления, на полу в подъезде скапливается вода, а из оконных щелей постоянно сквозит. Комиссия активистов ОНФ осматривала «проблемные» здания – предварительно было решено, что недостатки вызваны конструктивными особенностями домов. По итогам рейда было, как и в случае с детскими домами, направлено обращение в правительство Иркутской области. Однако, например, вопрос, почему для проживания сирот были выбраны квартиры именно в таких домах, остается открытым.