В Заларинском районе отремонтировали Дом культуры в селе Романенкино

Заларинский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дом культуры в селе Романенкино Мойганского муниципального образования открылся после проведенного капитального ремонта в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Поздравить население с открытием объекта культуры приехали мэр района, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Самойлович и исполнительный секретарь Заларинского отделения партии Любовь Воронина, сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

На ремонтные работы было выделено 1,3 млн рублей. Кроме того, на приобретение одежды сцены и портьер для обновленного дома культуры дополнительные средства выделила районная администрация. Традиционное разрезание красной ленты было поручено Владимиру Самойловичу и главе Мойганского муниципального образования Валерию Ширину.

Гости и приглашенные поздравили работников ДК и жителей с обновлением и пожелали дальнейшего развития культурной сферы на селе. Работники культуры подготовили праздничную концертную программу и поблагодарили за поддержку Валерия Ширина, Владимира Самойловича, регионального координатора партпроекта «Культура малой Родины», депутата Госдумы Андрея Чернышёва, а также всех, кто проделал огромную подготовительную работу и участвовал в строительстве.

Напомним, федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. Кроме того, партийный проект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах. Региональным координатором партийного проекта «Культура малой Родины» в Иркутской области является депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Чернышёв.