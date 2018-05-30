В Затоне снесут несколько домов под новостройки

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Затон Иркутска под развитие застроенной территории отдали участок площадью 3 га по улицам Ивана Сивко и Николая Вилкова. Решение принято на заседании думы Иркутска 31 мая.

Как рассказал заммэра-председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким, на участке находятся несколько многоквартирных домов, признанных аварийными. Их необходимо будет снести. Это здания по адресам: улица Ивана Сивко, 8, 13, 15, 17, 19, 21 и улица Николая Вилкова, 1,2,3. По словам заммэра, площадь аварийного составляет около 3 тыс. кв. м.

Также на этой территории стоят шесть расселённых домов. Это объекты по улице Николая Вилкова, 4, 6, 10, 13, 15. Их планируется снести по программе расселения ветхого и аварийного жилого фонда.

Подрядчик, с которым заключат договор о развитии застроенной территории, будет обязан подготовить проект планировки и межевания территории, расселить жильцов аварийных домов и снеси объекты. В дальнейшем на участке он должен будет построить новое жильё. По словам Александра Кима, здесь можно возвести около 86 тыс. кв. м. квартир.

Вместе с тем, на этой территории нет достаточной инфраструктуры, но, как сообщил заммэра, Генплан Иркутска предполагает вблизи участка строительство школы на тысячу мест и детсада на 220 мест. Стоит также отметить, что высотки в Затоне возвести не получится, поскольку это зона среднеэтажной застройки, дома тут могут быть высотой до восьми этажей.