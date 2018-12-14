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14.12.2018

В Зиме фирма незаконно установила углетомильные печи в черте города

Зима, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме предприятие самовольно заняло земельный участок, где складировало там отходы переработки и установило углетомильные печи. По суду компанию заставили освободить и очистить территорию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проверка соблюдения требований природоохранного законодательства показала, что ООО «Восток +» заняло 4186 квадратных метров территории по ул. Садовая.

– Использование углетомительных печей в черте города при отсутствии соблюдения требований природоохранного законодательства нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду, – пояснили в прокуратуре.

В результате Арбитражный суд Иркутской области обязал фирму покинуть земельный участок. В настоящее время это исполнено, территория освобождена, углетомительные печи ликвидированы.

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