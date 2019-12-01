В зонах наводнения в Иркутской области растёт число пострадавших от стихии домов

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области новое жильё, по данным на 27 ноября, получили 4 тысячи 87 семей или 11 тысяч человек, пострадавших во время летних паводков. Число расселённых семей превысило первоначальные цифры на 800. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Через три месяца после второй волны паводка 11 тысяч человек получили жильё. Вы знаете такие примеры по России? Не знаете, потому что, чтобы такое количество людей расселилось через три месяца после паводка, – такого в России нет. Может быть, и я в чём-то недоволен, хотелось бы побыстрее, но надо оценивать объективно деятельность всех органов власти по этому вопросу, – прокомментировал он.

Рост числа расселённых семей Сергей Левченко объяснил тем, что аварийное состояние части домов, попавших в зону наводнения, выявилось позже. Больше тысячи домов оказались непригодны для жилья после того, как вода ушла, и под ними просел грунт. В некоторых случаях грунты начали «пучиниться» от низких температур. Таким образом, новые аварийные дома появляются практически каждый день.

Вместе с тем, говорит губернатор, сами пострадавшие неактивно заключают договоры на строительство жилья. Речь идёт о частных домах в микрорайоне Берёзовый Тулуна. В первой очереди здесь возведут 400 домов, уже полностью готовы четыре, но выбраны только два.

– Две семьи заключили договор, могут заехать туда в любое время, но почему-то не заехали, но это уже дело частное. Ещё два дома полностью готовы, с натяжными потолками, обоями, кухонной мебелью, но почему-то их не выбирают, – сказал он.

Как оказалось, ещё летом, когда в Тулуне проводили ярмарку недвижимости, на выбор жителями представили около 40 проектов, но ни один из них ничего себе не выбрал. Тем не менее, в Берёзовый, который возводят шесть застройщиков, в до конца 2019 года планируют заселить 25 семей.

Сейчас на выбор пострадавших – шесть проектов. По словам губернатора, только 28 ноября жители начали проявлять активность и 77 семей договоры заключили. При этом, говорит, он в двух пунктах временного размещения живут люди, которые уже приобрели жильё, но по каким-то причинам не хотят в него въезжать.