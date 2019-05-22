Ветеран боевых действий из Тулуна через суд добивается квартиры от соцзащиты

Тулун, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд удовлетворил требования прокурора обеспечить ветерана боевых действий жильём. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что тулунчанин принимал участие в кампании на территории Чеченской Республики в период с 30 января по 17 октября 2001 года и является ветераном боевых действий. Он был включён в список отдельных категорий ветеранов и их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Удостоверение ветерана боевых действий мужчине ГУВД Иркутской области выдало в апреле 2005 года. Другие документы, подтверждающие выдачу ему удостоверения ветерана боевых действий до 1 января 2005 года отсутствовали. На основании этого управление социальной защиты населения по Тулуну и Тулунскому району мужчине в праве на получение социальной поддержки по обеспечению жильём.

В прокуратуре Иркутской области отмечают, что ветераны боевых действий, вставшие на учёт после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. В связи с этим межрайонный прокурор обратился с исковым заявлением в суд.