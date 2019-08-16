Выбрать новое жилье пострадавшим от наводнения жителям Приангарья помогут социальные работники

Иркутская область, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области, состоявшемся накануне, был рассмотрен вопрос предоставления вариантов жилых помещений взамен утраченного.

Как отметил министр социальной защиты, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, 2 тысячи 600 семей (7 тысяч 318 человек) обратились с заявлениями на получение сертификата. На сегодня выдано 582 свидетельства. 19 человек приобрели жилье, 58 семей его подобрали, из них 34 семьи подписали договоры и сдали документы в МФЦ.

- На совещании с начальниками территориальных управлений из зоны затопления была поставлена задача: за каждой группой из 10 человек необходимо закрепить социального работника для консультирования и оказания помощи жителям в подборе жилья. Он будет сопровождать группу до тех пор, пока все 10 семей не приобретут жилье, - отметил Владимир Родионов.

Владимир Родионов также обратился к мэрам пострадавших от паводка территорий с требованием обратить внимание на массовое поступление списков на выплаты и необходимость проверять законность этих требований. По мнению министра, главы муниципалитетов утрачивают контроль над ситуацией. Повторные комиссии признают ущерб, который не был признан при первом осмотре, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Вам нужно провести внутреннее расследование. Это государственные деньги. Если одни и те же люди предоставляют вам разную информацию, необходимо напомнить об ответственности, - обращаясь к главам муниципалитетов, отметил Сергей Левченко.