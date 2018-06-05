Виктор Игнатенко намерен отстоять интересы иркутских старообрядцев

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Старообрядцы обратились за помощью к уполномоченному по правам человека по Иркутской области Виктору Игнатенко, чтобы сохранить арендуемое общиной здание.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Виктор Игнатенко принял архиерея Русской православной старообрядческой церкви, епископа Новосибирского в всея Сибири Силуяна по его просьбе. Они обсудили проблемы в деятельности Иркутской общины Русской православной старообрядческой церкви в связи с предпринятыми региональным министерством имущественных отношений действиями по приватизации здания в Иркутске, которое много лет занимает на условиях аренды данная община.

Виктор Игнатенко заверил епископа Силуяна в том, что он сделает все от него зависящее, чтобы не допустить приватизации молитвенного здания общины.

– Для всех здравомыслящих людей очень важно не допустить нарушений прав иркутской общины Русской православной старообрядческой церкви со стороны чиновников и, тем самым, сохранить мир и согласие, не допустив дальнейшего развития и нагнетания конфликта. Конституционная свобода совести и гражданский мир на иркутской земле – превыше коммерческих интересов отдельно взятых лиц, – подчеркнул Виктор Игнатенко.

В завершении встречи Виктор Игнатенко пожелал епискому Силуяну, самому старейшему епископу во всей Русской православной старообрядческой церкви, крепкого здоровья и активного долголетия.