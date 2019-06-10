Вынесен приговор строителю-аферисту, торговавшему в Иркутске незаконным жильем

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенническом хищении на сумму около 2,7 млн рублей у участников долевого строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Судом установлено, что 52-летний иркутянин на земельном участке, предоставленном ему министерством имущественных отношений Иркутской области на основании договора аренды для ИЖС в Куйбышевском районе города, без разрешения под видом индивидуального жилого дома возвел многоквартирный.

– Впоследствии он стал продавать жилые помещения гражданам, вводя их в заблуждение о законности строительства указанного объекта капитального строительства. В ноябре 2015 года определением Судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда указанный дом признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, – поясняют в прокуратуре.

Установлено, что от мошеннических действий злоумышленника пострадали три человека, им причинен ущерб на общую сумму около 2,7 млн рублей. В итоге афериста приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Иск потерпевших о возмещении им денег удовлетворен в полном объеме.